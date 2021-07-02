Участника группы The Black Eyed Peas застали в Киеве на Подоле во время прогулки

Участника группы The Black Eyed Peas застали в Киеве на Подоле во время прогулки

Лидер известной американской группы прогулялся утренним Подолом.

Известный американский рэпер, продюсер и фронтмен группы Black Eyed Peas Уильям Адамс, известный также как Will.i.am, прилетел сегодня в Киев.

Музыкант, во время утренней прогулки по улицам Подола, заметил на одном из домов мурал Нунка. Звезду так поразила красота настенной росписи киевского здания, что он решил поделиться этим со своими фанами в сторис на странице в Instagram.

instagram.com/iamwill

"Я иду по улице Киева, в Украине. Смотрю на здание, и что я вижу? Рисунок Нунки! Это Нунка, брат! Это чертовски красиво!" — эмоционально рассказывает знаменитость.

instagram.com/iamwill

Пока причина визита популярного рэпера в Киев неизвестна. Однако можно предположить, что поклонники творчества знаменитости надеются встретить звезду на одной из центральных улиц города. Также поклонники Уильяма Адамса предполагают, что он приехал в столицу ради локации для съемок нового клипа.

Напомним, многие популярные исполнители выбрали локациями для своих клипов именно украинские пейзажи. Видеоработами made in Ukraine могут похвастаться Сoldplay Майли Сайрус, Pink Floyd, Ора, Hurts, NCT Dream и многие другие мировые знаменитости.

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