Известный режиссер Кшиштоф Занусси приютил у себя дома шесть семей из Украины: "Я тоже пережил войну"

Легендарный режиссер Кшиштоф Занусси был просто в шоке от того, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Знаменитость, как и многие другие люди, надеялся, что до этого не дойдет. Когда в Украине началась полномасштабная война, режиссер стал постоянно следить за новостями и смотреть, что происходит в соседней стране.

Кшиштоф Занусси / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

"Конечно, это был большой шок... Хотя война в Украине шла не один год, но ее новая волна стала неожиданностью. До последнего хотелось надеяться, что до этого не дойдет... Сейчас я внимательно слежу за новостями с фронта. Каждый вечер, в двенадцать часов, еще раз включаю радио, чтобы проверить, не произошло ли у вас чего-то худшего...", — рассказал режиссер "Экспрессу".

Впрочем, режиссер ясно понимал, что украинцам сейчас нужна помощь, особенно тем, кто бежал в другую страну. Кшиштоф вместе с женой решил, что предоставит беженцам жилье. Так что в своем доме режиссер приютил шесть семей из Украины. Сейчас в доме Занусси осталось две семьи, ведь остальные уехали в Канаду.

Кшиштоф Занусси / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

"Мы с женой очень прониклись их судьбой. Поселили в наших домах и в Варшаве, и за городом. Поместились все. При том, что были не только дети, но и домашние животные. Сейчас осталось только две семьи. Кто имел родственников в Канаде, улетел за океан", — поделился знаменитость.

Режиссер говорит, что по собственному опыту знает, насколько украинцам сейчас тяжело, ведь сам в детстве пережил войну.

Кшиштоф Занусси / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

"Я ведь тоже в свое время пережил войну. И для меня это что-то, что напоминает детство. Я хорошо знаю, какой это ужас!", — добавил режиссер.

Напомним, звезда британского талант-шоу Моци Мабусе также призналась, что помогает Украине. Танцовщица приютила 10 украинцев, вынужденных бежать от войны, которую враждебно развязала Россия.

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