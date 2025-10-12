Известный режиссер на фоне слухов о романе с разведенной Наталкой Денисенко прокомментировал их отношения

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Известный режиссер Алексей Комаровский прокомментировал отношения с актрисой Наталкой Денисенко, с которой ему приписали роман.

После развода с актером Андреем Фединчиком вокруг личной жизни артистки бурлит немало сплетен. В частности, ей приписывают немало романов. Соответствующие сплетни коснулись и режиссера Алексея Комаровского, в фильмах которого играла знаменитость.

На проекте "Ближче до зірок" Алексей говорит, что их с Наталкой действительно связывают отношения, но только рабочие и приятельские. По словам режиссера, слухи о якобы романе с актрисой - это не более, чем просто фантазии.

Реклама

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

"У нас с ней творческий, профессиональный, дружеский роман только в создании фильмов. Поэтому, кто говорит, ну, привет. Я не знаю, ну, пофантазируйте еще что-то. Возможно, у нее будет новый роман, тоже пофантазируйте", - прокомментировал режиссер.

Напомним, сейчас Наталку Денисенко серьезно подозревают в романе с манекенщиком Юрием Савранским. Более того, даже Андрей Фединчик намекал, что это якобы действительно любовник его бывшей жены. Сама же актриса этих слухов не комментирует. Правда, знаменитость охотно добавляет масла в огонь. Вот например, недавно артистку и манекенщика застали в страстных объятиях в одном из заведений Киева.