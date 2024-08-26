Известный режиссер назвал Алека Болдуина виновным в убийстве украинки Хатчинс и объяснил почему

Квентин Тарантино считает, что отвечать за смерть оператора должна не только и оружейница, но и частично актер.

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что американский актер Алек Болдуин частично виновен в убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс, несмотря на то, что суд снял с него все обвинения.

Тарантино отметил, что в первую очередь должна понести ответственность именно оружейница, которая должна была следить за безопасным обращением с оружием на съемочной площадке. Впрочем, режиссер считает, что на Алеку Болдуину тоже есть вина. По словам Тарантино, каждый актер, который на съемочной площадке имеет дело с оружием, должен все тщательно проверять.

"В этой ситуации я считаю, что будет достаточно справедливо сказать, что оружейник – человек, отвечающий за оружие, — несет 90% ответственности, что происходит, когда дело доходит до этого оружия...но…актер отвечает на 10%", – заявил Тарантино, пишет Daily Mail.

Алек Болдуин, Галина Хатчинс

Напомним, в октябре 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" произошла трагедия. Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера. Трагедия произошла из-за того, что оружие было заряжено боевыми патронами вместо бутафорских. К ответственности привлекли оружейницу. Тем временем с Болдуина в июле после почти трех лет судов сняли все обвинения. Однако родные Хатчинс оказались не согласны с таким решением.

Непреднамеренное убийство украинки в Голливуде: решение суда для Алека Болдуина

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