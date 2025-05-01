Известный режиссер отреагировал на слухи о романе с Денисенко и ответил, какие отношения между ними

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

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Известный режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о его романе с актрисой Наталкой Денисенко.

В Сети сплетничают, что между ними якобы нечто больше, чем просто рабочие отношения. Пока Наталка Денисенко отмалчивается, пролить свет на ситуацию решил Алексей Комаровский. В комментарии изданию "Гордон" он подтвердил, что они действительно много времени проводят вместе с артисткой. Впрочем, по словам режиссера, это связано исключительно с работой. Комаровский убеждает, что слухи об их романе - это всего лишь вымысел.

"Как всегда слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Наташей действительно проводим много времени, но это связано исключительно с работой, репетициями и киносъемками. И единственные предложения, которые я делаю ей – это новые роли в фильмах. И именно сейчас мы работаем над новым семейным комедийным фэнтези", - уверяет режиссер.

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Наталья Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, первым о романе Наталки Денисенко и Алексея Комаровского заговорил Telegram-канал "Злива" со ссылкой на слова инсайдера. В сообщении говорилось, что пара якобы вместе, и в "кинотусовке" об этом все знают. Пока режиссер слухи опровергает, актриса продолжает молчать.

Кстати, о личной жизни Наталки Денисенко начали активно говорить, когда стало известно, что она разводится с мужем Андреем Фединчиком. Артистка еще в конце января подала документы на расторжение брака.