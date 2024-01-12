Известный режиссер предал Украину и сбежал в Россию ставить шоу для жены Пескова Навки

Одним из режиссеров скандального ледового шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяны Навки оказался украинец Василий Козар.

Об этом рассказала певица Кристина Соловий, хит которой "Тримай" Навка нагло украла для своего шоу и перевела его на русский язык. "Стало известно, что режиссером ледового шоу, к которому украли украинские песни есть вот этот бывший украинец", — рассказала Соловий.

Отметим, что в свое время Василий Козар выиграл в проекте "Танцуют все", был хореографом "Танцев со звездами", потановщиком одного из концертов Тины Кароль, также ставил "Мисс Украина-2017". Режиссер-предатель родом из Мукачево, Закарпатье, окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, проходил стажировку в Америке.

Василий Козар во времена "Танцуют все"

Василий Козар во времена "Танцуют все"

Как в интервью Алине Доротюк рассказывал хореограф Евгений Кот, семья Козара осталась жить в Украине, впрочем, режиссер выбрал кровавые российские рубли, вместо семьи и родины.

Кристина Соловий, в свою очередь, поблагодарила поклонников за помощь в поиске тех, кто причастен к похищению ее песни:

"Ваши репосты уже помогли установить личность режиссера. Не останавливайтесь и обозначайте меня в репостах. И как каждый сантиметр украинской земли, отвоюем и отстоим свое культурное наследие", – написала Соловий.

Соловий разоблачила украинца, который ставил шоу Навки / Фото: instagram.com/soloviyka

Артистка также объяснила, почему она настроена судиться с россиянами, которые украли ее песню, ведь якобы все уже привыкли к тому, что "русня все ворует".

"Представьте себе, что эта Навка возьмет свое ледовое шоу и прокатит его, например, по странам Европы. И что подумают европейцы? Что то, как звучит песня "Тримай", – так звучит русская культура", – сказала Соловий.

Напомним, что на днях стало известно о том, что уроженка Днепра, жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка нагло украла для своего ледового шоу украинские песни. Более того, их в шоу исполняют украинцы-предатели Ани Лорак и Александр Панайотов.

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