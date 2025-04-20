Известный режиссер признался в конфликте с Бокланом и почему актер на него обиделся: "Удар по самолюбию"

Стас Боклан и Тарас Ткаченко

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Известный украинский режиссер Тарас Ткаченко, ранее рассказал о своей службе в ВСУ, признался в конфликте с актером Стасом Бокланом .

Недоразумения между ними возникли из-за фильма "Гнездо горлицы". Дело в том, что Боклан пробовался на роль в картине. Впрочем, утвердили другого актера, а именно Виталия Линецкого. В интервью Oboz.ua Ткаченко признался, что на этом фоне у них с Бокланом возник непубличный конфликт. Правда, режиссер подчеркнул, что произошло это не потому, что актеру отказали в роли. По словам Ткаченко, он обещательно вел себя и много проб сделал с Бокланом. Актер рассчитывал на роль, а в конце концов ее получил другой. Именно это, по мнению Ткаченко, и задело Боклана.

"По-человечески обиделся, и я его понимаю. Думаю, так поступил не из-за того, что не взяли, а потому, что я слишком обещательно вел себя, много его пробовал. А потом обманул. Это для актеров очень болезненный удар по самолюбию, поэтому у нас с ним был конфликт. Не публичный, просто знаю, что он в каких-то дружественных компаниях рассказывал об этой ситуации, а до меня это доходило", – поделился режиссер.

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Стас Боклан / © kino-teatr.ru

Тарас Ткаченко чувствует, что поступил неправильно. Режиссер хочет извиниться перед актером и надеется, что это удастся сделать и они пожмут друг другу руку.

"Я должен извиниться перед ним, потому что дал ощущение, что это будет, а потом забрал. Но уже сколько лет прошло, надеюсь, что во время встречи пожмем друг другу руку. Все эти годы судьба как-то нас не сводила", - добавил режиссер.

Напомним, недавно судья "МастерШефа" Ольга Мартыновская прокомментировала конфликт с коллегой Татьяной Литвиновой. Раньше они дружили, однако сейчас полностью прекратили общение.