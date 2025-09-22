Известный режиссер раскрыл имена украинских актеров, которые получают самые большие гонорары

Денис Тарасов / © instagram.com/taraden

Реклама

Украинский режиссер Денис Тарасов во время церемонии вручения кинопремии "Золота дзиґа" раскрыл, кто из актеров сегодня считается самым дорогим в украинском кино.

Режиссер признался, что не будет называть точные суммы, однако поделился своими наблюдениями. Он отметил, что среди самых дорогих актеров те, кого украинский зритель привык видеть чаще всего.

"Мне кажется, Станислав Боклан — один из самых дорогих актеров. Довженко Вячеслав, наверное, также среди самых дорогих. И, пожалуй, актеры, которые сейчас получают "Золоту дзиґу", — Ксения Мишина, думаю, что у нее хорошие гонорары, Наталка Денисенко", — сказал Тарасов в шоу "Ранок у великому місті".

Реклама

Станислав Боклан, Вячеслав Довженко, Ксения Мишина и Наталья Денисенко

В то же время сам Вячеслав Довженко признался, что его собственные доходы не так велики, как многим кажется. Актер призвал обсуждать не гонорары артистов, а роялти — вознаграждение, часто денежное, за использование права на объект интеллектуальной собственности.

"Если бы столько, сколько хотелось, я бы снимался значительно меньше. Я давно говорю: давайте поднимать вопрос не о гонорарах, а о роялти. У нас ни один артист их не получает!" — подчеркнул Довженко.

Напомним, недавно заслуженный артист Украины Дмитрий Завадский попал в больницу. Коллеги актера сообщили, что он находится под наблюдением врачей, ведь самочувствие художника ухудшается с каждым днем.