- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1259
- Время на прочтение
- 1 мин
Известный режиссер раскрыл имена украинских актеров, которые получают самые большие гонорары
Знаменитость высказался о гонорарах украинских звезд театра и кино.
Украинский режиссер Денис Тарасов во время церемонии вручения кинопремии "Золота дзиґа" раскрыл, кто из актеров сегодня считается самым дорогим в украинском кино.
Режиссер признался, что не будет называть точные суммы, однако поделился своими наблюдениями. Он отметил, что среди самых дорогих актеров те, кого украинский зритель привык видеть чаще всего.
"Мне кажется, Станислав Боклан — один из самых дорогих актеров. Довженко Вячеслав, наверное, также среди самых дорогих. И, пожалуй, актеры, которые сейчас получают "Золоту дзиґу", — Ксения Мишина, думаю, что у нее хорошие гонорары, Наталка Денисенко", — сказал Тарасов в шоу "Ранок у великому місті".
В то же время сам Вячеслав Довженко признался, что его собственные доходы не так велики, как многим кажется. Актер призвал обсуждать не гонорары артистов, а роялти — вознаграждение, часто денежное, за использование права на объект интеллектуальной собственности.
"Если бы столько, сколько хотелось, я бы снимался значительно меньше. Я давно говорю: давайте поднимать вопрос не о гонорарах, а о роялти. У нас ни один артист их не получает!" — подчеркнул Довженко.
