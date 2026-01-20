ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1223
Время на прочтение
2 мин

Известный режиссер раскрыл кардинальные изменения Наталки Денисенко после развода с Андреем Фединчиком

Также Алексей Комаровский рассказал, как артистка справляется с хейтом, который в последнее время посыпался на нее.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Известный режиссер Алексей Комаровский рассказал о кардинальных изменениях актрисы Наталки Денисенко после развода с мужем Андреем Фединчиком.

Артистка финализировала развод в мае 2025 года. Алексей Комаровский на проекте "Тур зірками" говорит, что с тех пор заметил в Наталке кардинальные изменения. По словам режиссера, актриса стала спокойнее, более уравновешенной, у нее появился новый блеск в глазах и загадка.

"Есть немножко (изменения - прим. ред.). В глазах появился какой-то новый блеск. Она стала спокойнее, такая уравновешенная, я бы сказал даже немножко загадочная", - говорит режиссер.

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

Также Алексей Комаровский высказался и о хейте, с которым столкнулась Наталка Денисенко после признаний о разводе в интервью Маше Ефросининой. По его словам, актриса тяжело переживает критику и совсем не умеет скрывать эмоций. Режиссер говорит, что артистка ведет себя на публике так, как и в реальной жизни. Он в свою очередь поддерживал Наталку, ведь хейт был, есть и будет.

"Я публично и непублично поддерживал ее. У всех был, будет, бывает периоды хейта. Публичный человек, он как трансформатор, как зеркало, которое поглощает часть хейта. Ну так создана психология человека. Сегодня хейт, завтра - снова похвала. У Наташи это часто бывает, потому что она человек, который не умеет прятать своих эмоций. Такая, какая она есть в жизни, она в публичном мире", - подытожил режиссер.

Напомним, Наталка Денисенко после развода уже успела закрутить новый роман. Избранником артистки стал манекенщик Юрий Савранский, которого недавно обозвали "неискренним нарциссом". Возлюбленный актрисы уже ответил на критику.

Дата публикации
Количество просмотров
1223
