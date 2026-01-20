Известный режиссер раскрыл кардинальные изменения Наталки Денисенко после развода с Андреем Фединчиком

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Известный режиссер Алексей Комаровский рассказал о кардинальных изменениях актрисы Наталки Денисенко после развода с мужем Андреем Фединчиком.

Артистка финализировала развод в мае 2025 года. Алексей Комаровский на проекте "Тур зірками" говорит, что с тех пор заметил в Наталке кардинальные изменения. По словам режиссера, актриса стала спокойнее, более уравновешенной, у нее появился новый блеск в глазах и загадка.

"Есть немножко (изменения - прим. ред.). В глазах появился какой-то новый блеск. Она стала спокойнее, такая уравновешенная, я бы сказал даже немножко загадочная", - говорит режиссер.

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

Также Алексей Комаровский высказался и о хейте, с которым столкнулась Наталка Денисенко после признаний о разводе в интервью Маше Ефросининой. По его словам, актриса тяжело переживает критику и совсем не умеет скрывать эмоций. Режиссер говорит, что артистка ведет себя на публике так, как и в реальной жизни. Он в свою очередь поддерживал Наталку, ведь хейт был, есть и будет.

"Я публично и непублично поддерживал ее. У всех был, будет, бывает периоды хейта. Публичный человек, он как трансформатор, как зеркало, которое поглощает часть хейта. Ну так создана психология человека. Сегодня хейт, завтра - снова похвала. У Наташи это часто бывает, потому что она человек, который не умеет прятать своих эмоций. Такая, какая она есть в жизни, она в публичном мире", - подытожил режиссер.

Напомним, Наталка Денисенко после развода уже успела закрутить новый роман. Избранником артистки стал манекенщик Юрий Савранский, которого недавно обозвали "неискренним нарциссом". Возлюбленный актрисы уже ответил на критику.