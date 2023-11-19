Известный режиссер рассказал, как Ани Лорак до войны поливала грязью Украину и почему Повалий предала страну

Известный украинский режиссер Семен Горов, ранее рассказавший о жизни дочери в США от Снежаны Егоровой, прокомментировал предательство Украины певиц Ани Лорак и Таисии Повалий.

По словам Горова, еще задолго до начала полномасштабной войны во время общения и с Лорак, и с Повалий он прослеживал в разговоре пророссийские взгляды. Эти артистки много работали в России и, по мнению режиссера, российская пропаганда сделала с ними свое дело.

Семен Горов в мирное время снимал для Ани Лорак клипы

Семен Горов и Таисия Повалий

Кроме того, признался Горов, во время разговора с Лорак, он заметил, что она еще до войны нехорошо отзывалась и об Украине, и об украинском языке:

"По поводу Повалий, уверен, что на нее повлияла пропаганда. Они с мужем в свое время больше работали там, чем бывали здесь. Имперская сущность влезает людям в голову и съедает всю человечность. И остаются только деньги и возможность быть приближенными к власти. Я думаю, она искренне верит в то, что рассказывает. Там уже другое сердце и другой мозг, если он остался. А я не врач-психиатр, чтобы это исследовать. Ани Лорак… В последний раз, когда я работал с Каролиной, она уже тоже больше времени проводила в Москве, чем в Киеве. И я в разговоре с ней начал замечать, что постоянно говорит не очень хорошо об Украине и украинском. Вот прямо на глазах происходило перевоплощение", – рассказал Горов, пишет oboz.ua

Семен Горов и Ани Лорак, мюзикл "Безумный день, или Женитьба Фигаро", 2003 год

Отметим, что Семен Горов известный украинский режиссер, экс-муж ведущей-предательницы Снежаны Егоровой. В 2000 срежиссировал такие знаменитые новогодние мюзиклы, как "Вечера на хуторе близь Диканьки", "Сорочинская ярмарка", "Золушка".

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