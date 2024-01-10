Известный режиссер рассказал, как Тина Кароль не "пустила" Ани Лорак в Украину

Олег Боднарчук назвал Кароль "белым кардиналом" шоу-бизнеса.
Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук открыл закулисье шоу-бизнеса и поделился интересными фактами.
Продюсер, который ранее высказался об Олеге Виннике и вернется ли он на сцену, рассказал, что в свое время певица Тина Кароль не дала скандальной Ани Лорак вернуться на украинскую сцену.
По словам Боднарчука, это происходило еще до войны, когда Лорак планировала покорить украинский шоу-биз.
"(Тина – прим.ред.) белый кардинал шоу-бизнеса. Я считаю, что сегодня, в свете последних событий, Тина могла бы признаться в том, что она и ее команда грудью стояли на страже украинского шоу-бизнеса и всеми возможными и невозможными способами не пускали Ани Лорак в Украину. Сегодня за это она бы получила безумные аплодисменты от украинцев и, возможно, за такую эффективность ее назначили бы главой украинской таможни", – сказал Боднарчук, пишет oboz.ua
Отметим, что до начала полномасштабной войны Олег Боднарчук очень тесно дружил с певицей-предательницей Ани Лорак. Впрочем, после 24 февраля 2022 года режиссер оборвал с ней какие-либо связи:
"Мы были близкими друзьями, и я прекратил наши отношения чисто формально, но на самом деле первой их решила завершить Каролина, когда, зная, что я и моя семья находимся с начала вторжения под Киевом, ни разу не написала даже сообщения с вопросом, живы ли мы. Я ждал больше месяца от нее заявления в поддержку Украины, а после того, как не дождался, счел необходимым осудить публично такую позицию и вычеркнуть ее из своей жизни", – сказал Боднарчук.
Напомним, ранее Олег Боднарчук эмоционально высказался о бывшей подруге Ани Лорак и прокомментировал, почему она выбрала Россию.
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