Известный режиссер разнес Лорак за циничное вранье и раскрыл, какой певица является на самом деле: "Она гадюка"

Ани Лорак и Олег Боднарчук

Известный режиссер Олег Боднарчук разнес бывшую подругу, певицу-предательницу Ани Лорак, за ложь.

В частности, он прокомментировал интервью скандальной артистки российским пропагандистам, где та обвиняла исполнительницу Тину Кароль в порче ее карьеры в Украине и жаловалась, что вынуждена была переехать в РФ, поскольку ей "перекрывали воздух". Однако Олег Боднарчук в своем Telegram-канале заявил, что "образ жертвы", который пытается выстроить Ани Лорак, полный бред.

Режиссер вспомнил, как скандальную певицу пытались отменить в РФ из-за ее нечеткой позиции касательно "эСвЕо", то она не испугалась, не стала убегать, а подключила все свои ресурсы, чтобы остаться в стране-агрессоре и продолжать там зарабатывать кровавые рубли.

Ани Лорак и Олег Боднарчук / © instagram.com/olegbodnarchuk

"То, что она сейчас играет девочку, которая испугалась и вынуждена была уехать "в другую страну", потому что ей здесь перекрывали дорогу - бред. Это девочка "с зубами" и в схватке с лягушкой - она гадюка. Когда недавно ее травили в россии, девочка не испугалась и не уехала, наша Каролинка подключила все и всех, чтобы отгрызть свое место под солнцем в шоу-бизнесе рф. Так что все эти манипуляции о бедной и несчастной напуганной девочке, которая убегает, когда ей "перекрывают воздух" - полная ложь", - выдал режиссер.

Также Олег Боднарчук отметил, что такие высказывания Ани Лорак рассчитаны исключительно на то, чтобы оправдать свое пребывание в стране-агрессоре России, которая развязала на территории Украины войну.

"Я понимаю, что там ни одного слова рассчитанного на украинского зрителя - весь этот контент из словарного конфетти Ани Лорак так или иначе имеет целью нормализовать свою позицию пребывания в стране, которая бомбит ее Родину и убивает ее людей", - подытожил режиссер.

Напомним, недавно Ани Лорак отметилась циничным заявлением о своем участии в "Евровидении" от Украины. Артистка в 2008 году выступала на международном песенном конкурсе с песней Shady Lady.