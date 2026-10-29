Известный режиссер Васянович раскритиковал Сергея Лозницу и рассказал о триумфе своего фильма в Торонто

Валентин Васянович

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Украинский режиссер Валентин Васянович высказался о Сергее Лознице , с которым раньше пересекался на кинофестивалях, а также рассказал о международном успехе своей новой ленты «За Победу!».

Фильм, над которым команда проработала около трех лет, получил главный приз конкурсной программы Международного кинофестиваля в Торонто. В интервью для шоу «Наедине с Гламуром» постановщик объяснил, почему считает эту работу комедией, несмотря на сложную тему, и поделился своим отношением к коллеге.

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Валентин Васянович

По словам Васяновича, фильм рассказывает об изменениях в отношениях людей во время полномасштабной войны. Толчком к ее созданию стали истории друзей режиссера, чьи семьи оказались разделенными из-за войны, а также его собственный опыт: близкие Васяновича некоторое время находились за границей. В то же время в его личной истории все завершилось счастливо.

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«Хочу сказать, что, несмотря на довольно трудную тему, это комедия. Для меня это комедия и, конечно, есть и драматические моменты, но к этому надо относиться очень иронично», — пояснил режиссер.

Валентин Васянович и Анна Севастьянова

Васянович также рассказал, что впервые попробовал себя в актерской роли в собственном фильме. Он назвал это серьезным вызовом, который решил принять при работе над проектом. Среди главных достижений фильма постановщик выделил мировую премьеру на кинофестивале в Торонто, где фильм представили в единой конкурсной программе и отметили гран-при.

Валентин Васянович

Отдельно журналистка Анна Севастьянова спросила режиссера о его отношениях с Сергеем Лозницей. Васянович ответил, что сейчас они не общаются, хотя раньше встречались на фестивалях. Он также прокомментировал дискуссии в украинском киносообществе вокруг позиции Лозницы.

«Есть носителем каких-либо пророссийских идей, и это мне не близко. И я все же поддерживаю киносообщество в том, что он достаточно токсичен, скажем так», — заявил Васянович.

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Валентин Васянович и Анна Севастьянова

Режиссер добавил, что не жалеет о решении отказаться от награды от президента Владимира Зеленского в 2020 году. По его словам, важнее продолжать снимать украинское кино и доносить собственные нарративы иностранной аудитории. Среди будущих планов Васяновича работа над фильмом-расследованием о взрослении во время войны.

Об этом он рассказал журналистке Анне Севастьяновой в новом выпуске шоу «Наедине с Гламуром».

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Тоже путаются в тексте": РУДИНСКИЙ впервые о работе с БРОУДИ и ПЕННОМ. Премьера кино ЗА ПОБЕДУ

Напомним, недавно Константин Темляк впервые появился на публике после скандальных обвинений в насилии.

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