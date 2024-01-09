Известный режиссер высказался о Виннике и предположил, вернется ли он на сцену: "Миф развеян"

Известный режиссер Олег Боднарчук высказался о певце Олеге Виннике и предположил, удастся ли ему снова вернуться на сцену.

Режиссер в интервью Obozrevatel предположил, что у исполнителя был хорошо продуманный сценический образ, созданный его продюсером. Бондарчук считает, что после расторжения их сотрудничества карьера Винника пошла на спад, ведь он показал своей аудитории, каким есть на самом деле.

Олег Винник/Фото: Скриншот с видео

"Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома. Последнее и, кажется, единственное его интервью ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью в Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном мужчине существовал только в его песнях. Миф рассеялся", — высказался режиссер.

Боднарчук также уверен, что Олег Винник больше не вернется на сцену. По словам режиссера, аудитория певца во время полномасштабной войны изменилась, а вот он остался в довоенном периоде.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Олег все о себе рассказал, причем он наверняка считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души. Однако стало ясно, что Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую глубину и мудрость. Я думаю, что в будущем эти два полюса уже не сшить", — прокомментировал режиссер.

Напомним, Олег Винник в настоящее время находится в Германии и не возвращается в Украину. За границей исполнитель лечился от редкой болезни, диагноз которой не стал называть. Недавно ходили слухи о возвращении артиста на сцену, однако у Олега Винника их опровергли.

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