Известный режиссер Жирков уехал из Украины во время войны: он назвал причину и готов ли вернуться

Стас Жирков

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Бывший художественный руководитель Театра на Левом берегу Днепра, режиссер Стас Жирков объяснил, как уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения.

Заслуженный артист Украины не скрывает, что действительно подлежал мобилизации. Впрочем, Министерство культуры предоставило ему разрешение на пересечение границы с миссией культурного просвещения. Так, по словам режиссера, сейчас он инициирует спектакли о вторжении России в Украину по всей Европе.

"На тот момент я получил разрешение от Министерства культуры, которое позволило мне уехать. В этом письме было указано: "Выезд для информирования и культурной деятельности относительно российского полномасштабного вторжения". Это никогда не было секретом. Я не уехал и создал два-три спектакля и начал работать на заводе. Я продолжаю делать представления, затрагивающие тему полномасштабного российского вторжения и не только. Я начал заниматься этим с 2014 года", - рассказал Стас в интервью Алине Доротюк.

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Стас Жирков

Жирков утверждает, что делает все легально, потому не чувствует никакой вины. И добавляет, что не будет останавливаться на достигнутом и создавать еще больше возможностей для иностранцев познать культуру Украины.

"Я не считаю себя предателем! Предатель — это человек, коллаборирующий с врагом. Предатель — это человек, который украл деньги у военных. Предатель — это человек, который украл деньги в администрации какого-то города, села. А я не считаю себя предателем. Я работал и работаю для того, чтобы мир как можно больше узнавал о российском вторжении и вообще о том, кто мы такие. Потому что мы не занимались этим слишком много лет. Нас не было для мира. А сейчас мы начали существовать", - объяснил заслуженный артист Украины.

Стас Жирков

К слову, режиссер задумывается о своем возвращении на Родину, ведь не отрекался от собственного дома. Однако если и сделает это, то только в будущем, ведь сейчас у него плотный рабочий график за рубежом.

"У меня, к сожалению, нет возможности вернуться. Потому что у меня есть обязательства перед театрами, с которыми я сейчас сотрудничаю. С начала полномасштабного вторжения было сделано 17 различных проектов. Пока у меня есть возможность делать такую ​​работу, я буду это делать. Я рассматриваю возможность вернуться, у меня нет с этим проблем. Придет время, и я буду жить на две страны. Украина как была моим домом, так и остается", — подчеркнул Стас.