Известный режиссёр посетил могилу актрисы «Дизель-шоу» Марины Поплавской и тронул всех своим обращением

Руслан Горовой и Марина Поплавская

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Украинский режиссёр Руслан Горовой показал могилу Марины Поплавской и рассказал о трогательном воспоминании, которое до сих пор хранит о погибшей актрисе «Дизель-шоу».

Режиссёр посетил место захоронения Марины Поплавской. Там он сделал памятное фото. Горовой обратился к подруге в своём посте. Он вспомнил один из забавных эпизодов, связанных с Мариной. Также мужчина отметил, что могилу недавно посещали. Это стало для него ещё одним свидетельством того, что актрису до сих пор помнят и любят.

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«Привет, солнышко. Я всё-таки доехал. Сегодня было солнечно. Видно, что у тебя кто-то недавно был. Люди любили и любят тебя. Сколько бы я ни прожил, я буду помнить тебя и твоего „охотника за утками“, установленного на крыше девятиэтажки на Борщаговке», — написал Руслан Горовой.

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Руслан Горовой / © Instagram

По словам режиссера, его дружба с Поплавской была связана не только с личным общением. Актриса поддерживала его волонтерские инициативы и участвовала в благотворительных сборах. Именно эта сторона их отношений особенно вспомнилась Горовому во время посещения её могилы.

Накануне гибели Марина также связывалась с режиссером. Находясь во Львове, она перечислила средства на волонтерскую помощь и попросила передать ещё 200 гривен на его домашнюю кошку, к которой была очень привязана. Друзья планировали поговорить после возвращения Поплавской в Киев, однако этого уже не случилось.

Могила Марины Поплавской

Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в ДТП недалеко от села Мила в Киевской области. Ей было 41 год. Актриса была известна благодаря участию в юмористическом проекте «Дизель-шоу», где создала ряд ярких образов.

Напомним, недавно дети Степана Гиги показали, как выглядит его могиласпустя полгода после смерти.

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