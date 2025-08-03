Известный рок-музыкант по случаю важного праздника выпустил песню о мужестве украинских пилотов

Александр Ремез

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Известный рок-музыкант Александр Ремез представил композицию о мужестве украинских пилотов.

Артист, который является также военнослужащим, при поддержке платформы "Культурные силы" выпустил песню по случаю важного праздника, а именно Дня Воздушных сил Украины, который в этом году приходится на 3 августа. В композиции Александр Ремез выразил свое искреннее восхищение борьбой украинских пилотов.

"Воздушные силы - это элита, специалисты высшего сорта. Это безумный драйв и одновременно спокойствие для мгновенного принятия правильных решений. Меня еще в начале полномасштабного вторжения поражали видео с Призраком Киева, как он сбивал вражеские самолеты и потом еще делал пике в воздухе - свободный и мощный стальной хищник. Это опасность, страшный риск, удача, могущество и одновременно наслаждение от небесной стихии, которая уже стала родной. Как любой солдат я благодарен Воздушным силам за поддержку с неба. А как гражданин Украины я благодарен за чистое небо над головами гражданских, наших семей, друзей, волонтеров", - поделился музыкант-военный.

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Отметим, Александр Ремез - участник Культурного десанта, постоянно выступает с концертами на фронте. С началом полномасштабного вторжения присоединился к киевской теробороне, а затем участвовал в боевых действиях в Луганской области, где получил ранения. В гражданской жизни - музыкант, певец, лидер рокабилли группы RvB ("Руки'в Брюки"), соавтор музыкальных фестивалей, шоу "Эпоха Джаза" и Kyiv Rhythm Kings.