Известный российский актер неожиданно обратился к своему сыну на украинском

Звезда сериала "Татьянин день", российский актер, Кирилл Сафонов неожиданно заговорил по-украински.

В день рождения своего сына знаменитость обратилась к нему в Instagram. В качестве поздравления Сафонов написал строчки из песни украинской группы "Океан Эльзы" — "Я так хочу", а также поделился фотографией мальчика.

"Я так томлюсь за тобой, как никогда никто не млел/ Так все смотрю за тобой, что и не должен говорить слов /Так скучаю по тебе, как по воле в клетке птица/И жду, и не знаю, то ли правда в твоих глазах", — написал актер.

В комментариях украинцы поблагодарили актера за его поддержку нашей страны и открытую позицию против кремлевского режима.

Отметим, что с самого начала полномасштабной войны Сафонов высказал свою позицию. 24 февраля актер поделился на своей странице в Instagram видео по отрывку балета "Лебединое озеро", который в СССР и России уже стал символом того, что в стране начались проблемы. Также звезда сериала "Татьянин день" написал пост, в котором призвал прекратить войну. Также известно, что во время войны Сафонов с семьей эмигрировал в Израиль.

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