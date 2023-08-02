Известный российский актер рассказал, что имел секс с Киркоровым

Скандально известный российский актер Алексей Панин, открыто поддерживающий Украину, рассказал о двух гомосексуалах в российском шоу-бизнесе.

Насильственный каминг-аут артистов Панин совершил в интервью Ксении Собак. По словам Панина, он рассекретил сексуальную ориентацию этих знаменитостей, поскольку они поддерживают кровавую политику путина и полномасштабную войну против Украины.

"Я это говорю только потому, что я знаю его позицию по поводу происходящего. Я бы никогда не сказал об этом. Я говорю это только после того, как услышал их политическую позицию", – объяснил Панин.

По словам актера, в российском шоу-бизе все знают, что актер Виктор Сухоруков, сыгравший Виктора Багрова в фильмах "Брат" и "Брат 2" – гей. Отметим, что Сухоруков занесен в "черный список" Украины из-за поддержки путина и его кровавой политики.

"Каждый артист в нашей шоу-бизнесовой тусовке знает что... любит сосать х*и. Но для всех он "брат". А я знаю лично людей, он ширинки расстегивал, дай отс*сать в поезде. Это тебе за путина", – сказал Панин.

Виктор Сухоруков

Также скандальный акор заявил, что спал с экс-мужем Аллы Пугачевой, певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

"Я спал с Киркоровым. Это правда. Он приезжал на белом авто. Он у меня с*сал. Я у него тоже. Он мне еще и видео отправлял", – разговорился Панин.

Впрочем, имена вышеупомянутых артистов Собчак в интервью скрыла. Поэтому Панин, чтобы расставить точки над "i" записал видеообращение после этого разговора:

"Сейчас я позвонил Максиму Галкину и извинился перед ним, потому что все подумали, что я е*ался с Максимом Галкиным. Я с ним не е*ался никогда. Я е*ался с Филиппом Киркоровым. А вот человек, о котором все подумали, что он расстегивает ширинки, это был не Безруков. Это был Виктор Сухоруков", – объяснил Панин.

Филипп Киркоров

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Алексей Панин активно поддерживает нашу страну и откровенно осуждает политику путина. Из россии Панин уехал в Испанию.

Относительно путиниста Филиппа Киркорова, о его сексуальной ориентации уже давно ходят слухи. Так, ранее ведущий Слава Демин рассказывал, как Киркоров однажды предлагал ему переспать.

Также неоднозначные намеки Киркоров делал и ведущему Владимиру Остапчуку. В свое время путинист презентовалы Остапчуку последнюю на тот момент модель IPhone. Киркоров активно писал Остапчуку и даже маме шоумена.

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