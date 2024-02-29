Известный российский актер сбежал из РФ и высказался по поводу позиции коллег из сериала "Сваты"

Российский актер, звезда сериала "Сваты" Александр Феклистов, сыгравший Сан Саныча Берковича, уехал из России.

Артист, который в начале полномасштабной войны поддержал Украину, поделился, что сначала продолжал работать в Москве, пока его не начали "отменять":

"Это не релокация, это эмиграция, и это пришло почти сразу, как только пришло решение о том, что нужно ехать. Хотя это произошло не сразу. Я еще некоторое время работал в Москве. Я чувствовал, что мы со зрителем нужны друг другу. Но, к сожалению, потом начали закрываться спектакли, и не осталось возможности контакта", – рассказал Феклистов в YouTube-проекте "И Грянул Грэм".

По словам актера, отменять спектакли с его участием стали именно из-за его позиции. Также Феклистов отметил, что это были противозаконные действия:

"Это никто не объявляет и это вообще противозаконно. Нет такого закона, не понятно на каком основании. Никто не пишет никаких бумаг. Это все продолжается. Так сказать, наше пресловутое телефонное право, запугивание и т.д. Главный режиссер говорит: "Я не смог тебя отстоять", – поделился актер.

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

Вместе с тем Александр Феклистов вспомнил, как еще до начала полномасштабной войны и аннексии Крыма его российские коллеги, игравшие с ним в сериале "Сваты", некрасиво говорили об Украине:

"Кто-то считал, что Украина – не страна, даже снимаясь там. Это к вопросу болезненного имперского сознания. Какая Украина – страна, какой язык украинский? Зачем это все? Давайте жить, как жили. Люди считали так, даже мило общаясь с украинцами. И это до анексии Крыма. Мы спорим, мы беседуем, мы ругаемся. Но это четко разделение внутри людей. Разлом произошел. Что с этим делать? Не знаю", – прокомментировал Феклистов.

В настоящее время 68-летний Александр Феклистов находится в Испании.

Отметим, что полномасштабную войну, которую Россия развернула против Украины поддержали такие актеры, как Федор Добронравов, сыгравший в "Сватах" Ивана Будько, Олеся Железняк, сыгравшая Ларису Буханкину, Татьяна Кравченко, воплотившая роль Валентины Будько.

Напомним, не так давно отличилась странными заявлениями актриса Олеся Железняк. Пропагандистка заявила, что "Украина и Россия должны быть вместе" и что украинцы и россияне – "один народ".

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