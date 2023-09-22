Известный российский актер, убивший и изнасиловавший девушку, отправился на войну против Украины

Российский актер, звезда сериала "Реальные пацаны" и фильма "Географ глобус пропил" Александр Килин добровольно вызвался на войну убивать украинцев.

В 2015 году Килина приговорили к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство 19-летней студентки. Убийца нанес девушке двенадцать ударов куском бетона по голове и задушил.

Александр Килин (справа) в фильме "Географ глобус пропил"

10 лет Килин отбывал свой тюремный срок в исправительной колонии №1 в городе Соликамске. Вдруг вызвался на войну против Украины и из жесткого убийцы стал героем России.

Александр Килин отбыл 10 лет в колонии за убийство и изнасилование девушки

Правда, пробыл на фронте Киллин недолго – по сообщению РосСМП, он получил ранения и сейчас находится в больнице с серьезными проблемами со слухом. Вероятно, теперь он для службы не пригоден и вернется снова в колонию.

Александр Килин ранее показался на войне против Украины

Напомним, ранее советская актриса, звезда ленты "Красная шапочка" и ярая путинистка Яна Поплавская заявила, что отправляет своего сына на войну против Украины. Россиянин проходил военную подготовку в Чечне.

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