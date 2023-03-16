Известный российский комик публично заявил, что не будет воевать на стороне РФ и высмеял российскую пропаганду

В своем выступлении Руслан Белый объяснил, почему не пойдет с оружием против украинцев.

Российский стендап-комик Руслан Белый во время своего последнего выступления публично заявил, что не пойдет воевать против Украины на стороне России.

Он подчеркнул, что если бы на его страну напали, он, конечно, пошел бы ее защищать, но "отстаивать интересы одного человека" Руслан не будет.

"Я не собираюсь отстаивать интересы одного человека, понимаете. Тем более, куда мне идти? У меня отец из Украины, у меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, он живет в Одессе и последнее, чего я хочу, чтобы друг Евгений стрелял в меня из миномета где-то под Херсоном с фразой "Не все так однозначно, Руслан", — сказал Белый.

Руслан Белый / Фото: instagram.com/ruslan_belyy_

Прокомментировал стендапер и слова некоторых русских о том, что если бы не россия, то Украина напала бы первой:

"Серьезно? Напали бы первыми? Для чего? Для анекдота? Напала однажды Украина на Россию… К счастью, Лукашенко знал, откуда готовится нападение", — добавил юморист.

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Высмеял Белый и российских пропагандистов и ту чушь, которую они говорят по ТВ, а также "надежные" российские официальные источники:

"Они говорят, не переживайте, вы вне опасности. У вас не будет уголовного преследования, если вы будете использовать информацию из официальных источников. А я не могу использовать информацию из официальных источников, потому что я как не включу ТВ, они постоянно кричат. Тем более, давайте посмотрим, что говорили официальные источники за последний год: войны не будет, срочников там не будет, мобилизации не будет. Это что же получается? Послушай официальные источники и сделай наоборот?" – сказал во время своего стендапа Белый.

Напомним, недавно украинский юморист Юрий Великий показал забавную пародию на российского диктатора путина и главу тик-ток войск Рамзана Кадырова во время их официальной встречи в Кремле. Тогда кадыров читал отчет перед путиным с листочка, где текст был написан огромными буквами.

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