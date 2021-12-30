Известный российский певец назвал раннее творчество дуэта "Потап и Настя" дном

Артист не оценил песню "Новый год".

Песня украинского дуэта " Потапа и Настя " — "Новый год" — уже давно ассоциируется с новогодними праздниками.

Композицию часто включают в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы зарядиться положительным настроением. Впрочем, трек нравится не всем. В частности, российский певец Сергей Лазарев в YouTube-шоу "Музыкалити" отметил, что он уважает дуэт, но их раннее творчество – это дно.

К слову, артисту не понравился каламбур в тексте песни "Новый год", особенно такие строчки, как "от сосны мне оторви иголочку", "ну какой же Новый год без даты", "ждут под елкой манда-мандаринки".

"Потап и Настя" / instagram.com/potupinastya

"Я уважаю и Потапа, и Настю. Я знаю, какую они музыку могут делать. Но это, я считаю, просто дно. Так каламбурить - это себя не уважать", — прокомментировал Сергей.

Кстати, позже в шоу показали, как на трек реагирует молодежь. В частности, они не согласны с Сергеем. Им песня понравилась.

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