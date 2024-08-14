Известный российский певец неожиданно поддержал действия ВСУ на Курщине и объяснил, почему это необходимо

Также артист показался в футболке с надписью "Азов", правда есть один нюанс.

Известный российский рэпер Noize MC поддержал действия ВСУ в Курской области России и объяснил, почему операция была необходима.

В частности, с первых дней вторжения РФ в Украину артист выступает против враждебных действий страны-агрессора. Исполнитель отмечает, что войны просто не должно быть. Однако Noize MC отметил, что военные действия не прекратятся, пока агрессор, то есть Россия, "не получает по зубам". Потому, как отметил рэпер, он поддерживает действия Украины и желает украинцам победы.

"Война – г*вно. Войны не должно быть. Но пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а потому война продолжается — в этом и проблема. Поэтому, да, я желаю Украине победы. И я на эту победу также работаю, что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне", — сказал рэпер.

Пост Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Свой пост музыкант дополнил фото, где он позирует в футболке, где на фоне поезда красуется надпись "Азов". Правда, артист поспешил объяснить, что это никоим образом не касается бригады, что обороняла Мариуполь. Футболку рэперу подарила подруга, родной город которой был полностью уничтожен российскими военными. На костюме изображен именно поезд, который до войны курсировал между Киевом и ныне оккупированным Мариуполем.

"На этой футболке изображен поезд "Азов", что ранее курсировал по маршруту Киев-Мариуполь. Ее мне подарила моя подруга Яна Яковенко. Она сама нарисовала этот принт. Яна – из Мариуполя. Ее город уничтожен российскими войсками. Во дворах — братские могилы из мирных жителей. Но я никогда от нее не слышал пожеланий, чтобы это произошло еще с чьим-то городом", — пояснил рэпер.

Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Позиция Noize MC по поводу войны – что известно

Еще до полномасштабной войны рэпер критиковал действия российских властей. В частности, он выступал против вторжения России на Донбасс и аннексию Крыма, за что в РФ столкнулся с травлей и отменой. Когда российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину, Noize MC публично осудил это и призвал прекратить войну.

Наконец, за антивоенную позицию музыканта в РФ признали "иноагентом". Он поселился за границей, где и строит свою карьеру. Кстати, в начале полномасштабной войны музыкант давал благотворительные концерты, где собирал средства в поддержку Украины.

Noize MC спел на украинском в футболке с надписью "Азов"

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