Известный российский певец признался, что у него проблемы с алкоголем

Врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.
Известный российский певец Дима Билан сделал откровенное признание.
Исполнитель рассказал, что у него есть проблемы с алкоголем. В интервью Ксении Собчак певец признался, что врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.
"Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня, к сожалению, есть такая проблема... Я не могу остановиться, когда выпиваю. Ну нет такой семьи, где бы у кого-то не было такой проблемы, а в нашей стране тем более", – поделился артист.
Также Билан рассказал, что проблемы с алкоголем начались четыре года назад. Исполнитель злоупотребляет спиртными напитками раз в два месяца. Впрочем, Билан убежден, что контролирует свою зависимость.
Напомним, месяц назад Билан выступал на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Instagram-stories он объяснил, что был очень утомлен и истощен. Впрочем, видео он записывал в состоянии алкогольного опьянения.
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