Известный российский певец пьяным вышел на сцену и объяснил, почему напился

Дима Билан выступал в Казахстане.

Певец Дима Билан возмутил поклонников своим поступком.

Недавно артист выступал на свадьбе в Казахстане. Впрочем, исполнитель пел перед публикой в состоянии алкогольного опьянения. Видео со свадьбы сразу разлетелось по Сети.

Позже Билан в Instagram-stories объяснил, почему так напился перед выступлением. Исполнитель рассказал, что он очень устал и истощен. Также артист извинился перед фанатами и отметил, что ему очень стыдно. Впрочем, видео он также записывал в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный Дима Билан / instagram.com/bilanofficial

"Знаете, так бывает! Иногда человек напивается. Неужели с вами такого никогда не было? Я никогда не поверю, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, песни, музыка... Я очень устал... И мне скоро 40 лет... Меня вообще колбасит очень сильно, и я не знаю, как это объяснить", — рассказал Билан.

Кроме того, певец добавил, что пока ему очень тяжело. Впрочем, он всегда честен со своими поклонниками и видео не собирается удалять.

"Худшее, что я могу сделать — просто напиться. Но плевать. Знаете почему? Потому что я всегда искренний на концертах", — подытожил артист.

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