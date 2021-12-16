Известный российский певец впервые прокомментировал свою "госпитализацию" в психушку

Григорий Лепс вышел на связь.

На днях Сеть всколыхнула новость о том, что известного российского певца Григория Лепса госпитализировали в психушку.

Теперь эти слухи прокомментировал артист. По его словам, все это неправда, а сам исполнитель находится дома и готовится к концерту. Об этом знаменитость сказал по видеосвязи изданию "РИА Новости" и показал свой двор и лес, демонстрируя, что действительно находится дома.

"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам лгут", — сказал звезда.

Заметим, ранее директор исполнителя Владимир Урюпин отметил, что такой шум кто-то поднял сознательно. По его мнению, это было сделано на фоне новости о разводе Лепса с супругой после 20 лет брака.

Григорий Лепс расстается с женой / instagram.com/anna.leps

Ранее же Урюпин сообщил, что Лепс обращался к врачам из-за ухудшения состояния здоровья. У артиста был гипертонический криз.

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