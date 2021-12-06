Известный российский певец вырвал бывшей волосы прямо на сцене

Инцидент произошел во время съемок концерта "Песня года".

Российский певец Сергей Лазарев и ведущая Лера Кудрявцева стали ведущими концерта "Песня года" в Москве.

Однако во время съемок программы произошел конфуз. Когда Лазарев решил вытащить из головы коллеги цветок, он случайно вырвал ей клок искусственных волос, которые создавали объем прическе Кудрявцевой.

Видео инцидента Сергей разместил у себя в Instagram:

"Этого никогда не покажут в эфире по телевизору! Истерика! Смотреть до конца! Немного "кухни" и "ляпов" со съемки "Песни Года 2021". Это все не по сценарию! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!" – подписал ролик Лазарев.

На самом деле, Лера не растерялась и принялась громко смеяться с Сергеем, а потом еще и пошутила, что "коронавирус уже, все – волосы сыпятся".

Напомним, что Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева когда-то связывали романтические отношения. Роман между парой завязался в 2008 году и длился четыре года.

Отметим, что в 2014 году Лазарев в интервью Екатерине Осадчей сказал, что почувствовал и понял боль украинцев. Также он подчеркнул, что для него Крым – это не Россия. Тогда же Кудрявцева поддержала экс-возлюбленного и стала в его защиту перед российским депутатом, который попросил "продюсеров больше не сотрудничать с Лазаревым", ведь якобы певец "призывает к войне".

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