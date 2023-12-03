Известный российский рэпер попал в страшное ДТП в Санкт-Петербурге

Российский рэпер-путинист Василий Вакуленко, известный как Баста, попал в серьезную аварию в Санкт-Петербурге.

Минувшим вечером артист давал концерт в Питере. Авария произошла на выезде из "Газпром-Арены", где состоялось мероприятие. Черный автомобиль Вакуленко Maybach на Южной Дороге столкнулся с другим автомобилем Kia.

Транспортное средство Вакуленко занесло в сугроб. В ДТП никто не пострадал. После инцидента Баста покинул место происшествия и впоследствии уехал на другом авто.

Российский рэпер Баста попал в ДТП

Отметим, что рэпер Баста, имеющий украинские корни и не раз собиравший аншлаги в Украине, молчит о полномасштабном вторжении России в нашу страну. С 2014 года артист дважды выступал в аннексированном Крыму и принимал участие в концерте "воссоединения" в Москве.

Отметим, что в январе 2018 года артист-украинофоб попал в "черный список" Минкульта. Но впоследствии ему был разрешен въезд в Украину.

В мае 2021 Баста приезжал в Киев, где в одном из ресторанов произошел инцидент между украинцем и охраной артиста. Секьюрити набросились на украинца из-за его фразы о Крыме. Так, мужчина напомнил Басте, выступавшему в оккупированном Крыму, что это украинская территория. После этого охрана закрыла дверь помещения и не пустила украинца внутрь.

Тем не менее, в начале февраля 2022 у Басты был запланирован концерт в Одессе. Однако украинским активистам удалось его сорвать.

В начале 2023 года Вакуленко попал под санкции, наложенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Под санкции также подпали 119 человек, предавших Украину и активно поддерживающих полномасштабное вторжение РФ.

Читайте также: