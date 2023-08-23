Известный сербский музыкант в Молдове поплатился за поддержку вторжения России в Украину

Известный сербский музыкант и композитор Горан Брегович в Молдове поплатился за поддержку российского вторжения в Украину и пророссийские взгляды.

В частности, артист приехал в страну, ведь должен был выступить на фестивале. Однако зрители не увидят номер Бреговича. В аэропорту Кишинева сербскому музыканту отказали во въезде в страну. В МВД Молдовы сообщили, что такое решение было принято из-за того, что Брегович открыто демонстрирует свои пророссийские взгляды и поддерживает захват Россией территорий Украины.

Горан Брегович / Фото: instagram.com/goran_bregovic_official

"В начале войны в Украине Брегович продемонстрировал пророссийские взгляды и поддержал аннексию Украины Россией. Были и другие причины, которые структуры госбезопасности проанализировали и решившие запретить въезд в Молдову", — отметил министр МВД Молдовы Адриан Ефрос, пишет News Maker.

Тем временем музыкант в своем Instagram пожаловался, что его не пустили в страну "без официальных объяснений". На что в МВД ответили, что Бреговичу запретили въезд в Молдову еще с 2022 года, о чем организаторы фестиваля были уведомлены.

Горан Брегович / Фото: instagram.com/goran_bregovic_official

Отметим, Горан Брегович известен своими пророссийскими взглядами. В 2015 году артист выступил с концертами в аннексированном Россией Крыму, за что ему отменили все запланированные концерты в Украине.

Напомним, недавно известного российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию. Артисту отказали во въезде в страну из-за ярой поддержки политики путина.

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