Гламур
694
1 мин

Известный шоумен раскрыл имена трех украинских артистов, выступления которых стоят дороже всего

У Дяди Жоры есть свое ивент-агентство. Шоумен высказался о гонорарах звезд.

Валерия Сулима
Дядя Жора

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

Украинский шоумен и комик Дядя Жора, который недавно восхитил фото с женой, высказался о гонорарах популярных звезд.

У знаменитости есть свое ивент-агентство. Шоумен организовывает праздники. Конечно же, Дядя Жора детально разбирается в гонорарах звезд. На проекте "Ранок у великому місті" шоумен не стал раскрывать точных сумм — кто и сколько берет за свои выступления. Дядя Жора говорит, что это не является этичным.

При этом юморист назвал топ-3 артистов, выступления которых стоят больше всего. Заказчикам немалые суммы придется выложить за певцов Макса Барских, MONATIK и Верку Сердючку.

MONATIK / © пресс-служба MONATIK

"Я работаю со всеми артистами. Топ-3 самых дорогих артистов — это Макс Барских, MONATIK и Верка Сердючка", — говорит шоумен.

Отметим, у Дяди Жоры есть не только ивент-агентство. Ранее он пытался открыть бизнес в сфере быстрого питания. Однако этот проект не стал успешным, и юморист прогорел. Дядя Жора шокировал суммой убытков.

