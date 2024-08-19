Известный шоумен высказался о выезде Ханумака из Украины и действительно ли он останется в США

Также Виктор Гевко рассказал о своем отношении к мужчинам, которые покинули страну во время войны.

Популярный украинский шоумен Виктор Гевко, который с 2015 года ведет активную политическую деятельность, высказался о выезде в США актера Руслана Ханумака.

Артист еще в начале июля сообщил, что покинул Украину и поселился в Америке. Ханумак намекал, что собирается там и остаться. Виктор Гевко, который дружит з актером, говорит, что он не якобы не уехал на постоянное проживание, а еще вернется. По словам шоумена, Ханумак просто выехал в США на время.

Руслан Хонумак / Фото: instagram.com/hanumak

"Он хороший парень. Я не успел с ним касательно этого пообщаться, надо будет как-то выяснить. На сколько я знаю, он не собирается никуда уезжать. Он просто на время уехал", — прокомментировал шоумен на проекте "33 вопроса".

Также Виктор Гевко рассказал о своем отношении к мужчинам, которые во время войны покинули Украину. Шоумен считает, что однозначно следует оставаться в стране. Впрочем, он не осуждает мужчин, которые уехали. По мнению Гевко, они сделали свой выбор.

Виктор Гевко / Фото: instagram.com/gevko_v

"Я думаю, нужно быть в Украине. То есть что-то сделать там (за границей – прим. ред.) и пытаться по возможности вернуться. Есть люди, которые до войны тоже уехали. Они, значит, не плохие, а те, что сейчас – плохие? Для кого-то это выбор, а нам жить здесь, работать вместе во благо Украины", — прокомментировал шоумен.

Выезд Руслана Ханумака за границу – что известно

В начале июля актер сообщил, что уехал в США. Более того, он намекнул, что там и останется, мол, сын, который с мамой живет в Америке, должен расти вместе с отцом. Однако в Сети такие откровения Ханумака вызвали шквал негодования. Пользователи удивлялись, как мужчина, призывного возраста, пересек границу.

Актер объяснил, что якобы сделал это полностью законно. Мол, он прошел ВВК и не пригоден к службе, из-за острых симптомов астмы. Также артист показал свой обновленный военный билет, где отмечается, что у Ханумака отсрочка до 3 ноября этого года. Правда, впоследствии пост с пояснениями актер удалил.

Военный документ Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/hanumak

Однако впоследствии СМИ узнали, что шоумен пересек границу еще в начале мая. Хотя Ханумак и говорил, что уехал только после принятия закона о мобилизации, однако это произошло раньше. Закон вступил в силу 18 мая, а актера уже в начале месяца не было в стране.

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