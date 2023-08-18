Известный стендап-комик вместе с женой попал в смертельное ДТП в Киеве

В такси, в котором ехал Антон Молодецкий с женой, врезался легковой автомобиль.

Известный стендап-комик, ведущий свадеб Антон Молодецкий вместе с женой, танцовщицей и астрологом Ириной Валинкевич попали в страшное ДТП.

Несчастный случай произошел в Киеве, когда водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью 230 км/ч, столкнулся с такси, в котором находились супруги.

Об аварии у себя в Instagram рассказала бизнесвумен и блогер Сабина Мусина.

"Антон очень тяжелый, очень. Ира стабильна, перелом ноги, спины, сотрясение, рваные раны и страх", – поделилась Мусина.

Антон Молодецкий попал в ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

В результате ДТП водитель такси погиб на месте происшествия, а водитель, из-за которого случилась авария, сейчас в стабильном состоянии в соседней палате в больнице, где находятся друзья Сабины.

Также Мусина сообщила, что видела Ирину и забирает ее в другую больницу:

"Иру увидела, успокоилась, но забираю в другую больницу. Очень много переломов и травм", – отметила Сабина.

Антон Молодецкий попал в ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

Мусина обратилась в полицию, отметив, что надеется, что виновник ДТП все же понесет наказание. Также Сабина сообщила, что ее решение перевезти подругу в другую больницу было верным, потому что к ней "уже приходили решаки".

Антон Молодецкий попал в ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

Антон Молодецкий попал в ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

Также Сабина Мусина обратилась ко всем, кто имеет возможность, поддержать сбор на лечение супругам. Подруга пары оставила ссылку на "Банку" Моно.

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