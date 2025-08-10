Известный стилист разнес прически Поляковой и Камалии: у кого дешевые парики, а кому следует менять команду

Камалия, Иван Морозов, Оля Полякова

Знаменитый стилист Иван Морозов, который работает со многими украинскими звездами, высказался об их образах, в частности — о состоянии волос, париках и профессионализме команд.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua он не сдерживался, рассказывая, кому из украинских артисток время серьезных изменений. В частности, Морозов прокомментировал образы Оли Поляковой и Камалии, стилем волос которых он недоволен. По мнению стилиста, Поляковой стоит подбирать более качественные парики и ответственно относиться к техникам их применения, чтобы не терять изысканного образа.

"Я бы Оле начинал бы что-то менять. Она с длины перешла на каре, но я бы все же поработал с цветом, оттенком волос, и прекратил бы пользоваться достаточно дешевыми париками, которые сильно заметны в кадрах. Она использует достаточно старые техники использования париков", — отметил Морозов.

А вот у Камалии стилист не очень хорошо оценил работу команды. Он убежден, что исполнительнице стоит сменить экспертов, которые бы помогли ей профессионально скрыть возрастные изменения с помощью правильной стрижки и подобранного тона блонда.

"Камалии надо обратить внимание на команду, с которой она работает. Понимаю, что она любительница блонда и убедить такую личность очень трудно изменить оттенок. А чтобы его сохранять и оставаться с хорошим качеством волос, нужно присмотреться к специалистам, которые делают это изысканнее и качественнее. У нее типаж, когда холодные оттенки блонда ей не подойдут — она станет старше на много лет. Если сделать темнее — станет бабушкой и подчеркнутся проблемы кожи, возрастные изменения и тд. Считаю, что на данном этапе проблема не в оттенке, а в качестве ее состояния волос. Полагаю, что на данном этапе проблема не в оттенке, а в качестве ее состояния волос. Проблемы с переходом длины, качеством кончиков. Она может выглядеть гораздо более качественно", — подчеркнул Иван.

Камалия

