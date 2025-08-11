Известный стилист удивил ценой стрижки Порошенко и кто из политиков высмеял его из-за украинского языка

Петр Порошенко, Иван Морозов

Реклама

Украинский стилист Иван Морозов, который работал с рядом известных звезд, неожиданно поделился личными воспоминаниями о работе с политиками.

В частности, в интервью YouTube-проекту ТСН.ua стилист вспомнил, что одним из его клиентов был еще тогда просто нардеп Петр Порошенко. Политик заказал обычную мужскую стрижку, которая на тот момент стоила всего 3 гривны 16 копеек. Это было в начале 2000-х, и, по словам мастера, Порошенко имел достаточно тяжелые и вьющиеся волосы.

"Могу похвастаться, что в свое время ко мне приезжал Петр Порошенко. Он просил обычную мужскую стрижку. У него достаточно тяжелые волосы, у него еще и кудри. На тот момент это стоило 3 грн 16 коп. Это был 2002 или 2003 год. Была также Супрун. Но их было очень много (политиков на стрижке — прим. ред.)", — признался Морозов.

Реклама

Петр Порошенко / © Партия "Европейская солидарность"

Но не все встречи с политиками были приятными. По словам стилиста, когда он только переехал в Киев в 2002 году, одним из первых опытов стала работа с пророссийским политиком Еленой Лукаш, которая тогда еще не была известной на всю страну. Именно она, по словам Ивана, цинично указала ему на странный недостаток — его украинский язык. И хотя он сначала прислушался к ней, но с 2022 года понял, что разговаривать на русском — полная чушь. Поэтому теперь стилист разговаривает на украинском.

"Когда я в 2002 году приехал в Киев, одной из первых моих клиенток была Елена Лукаш. На тот момент она еще не была такой медийной. Но сделала мне замечание, мол, "украиноязычный человек — второсортный, поэтому она старается не общаться с такими". Потом она демонстративно пересела в кресло другого мастера. Это и заставило меня выучить русский. А после февраля 2022 года я уже перешел на украинский", — добавил Иван.

Елена Лукаш / © УНИАН

Напомним, недавно Иван Морозов поделился подробностями личной жизни экс-”НЕАНГЕЛА” Виктории Смеюхи, с которой в свое время сотрудничал.