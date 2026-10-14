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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Известный телеведущий показал последнюю переписку с Веней и раскрыл, какая их договоренность сорвалась

Анатолий Анатолич поделился последней перепиской с комиком Веней, умершим 13 октября.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анатолий Анатолич, Александр Венедчук

Анатолий Анатолич, Александр Венедчук

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился болезненными воспоминаниями о комике Александре Венедчуке, известном как Веня, который умер 13 октября. Знаменитость опубликовал их последнюю переписку.

Анатолич выразил соболезнования родным и близким юмориста. Как выяснилось, вместе с комиком он планировал записать интервью, однако встречу несколько раз приходилось переносить из-за плохого самочувствия Вены.

Судя по скриншоту переписки, они общались в конце июня этого года. Тогда комик сообщил, что заболел, а потом написал, что его состояние ухудшилось. Поэтому запланированная запись интервью так и не состоялась.

Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней

Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней

Анатолий Анатолич вспомнил, что во время переписки поддерживал юмориста и желал ему прежде всего здоровья. Теперь ведущий признается, что не мог предположить, что этот разговор станет последним.

«Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. Веня заболел. „Главное — здоровье“, — написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах», — написал Анатолич в Instagram-сторис.

Что известно о болезни и смерти Вени

В феврале прошлого года Александр Венедчук рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. По словам комика, у него произошло кровоизлияние в мозг, сопровождавшееся потерей сознания и сильными судорогами. Поэтому медики срочно прооперировали звезду.

В сентябре того же 2025 Веня перенес еще одно хирургическое вмешательство. Тогда он рассказал о последствиях операции, отметив, что «35% его головы — это сплав титана». Уже в этом году 3 октября 2026 стало известно о смерти Александра Венедчука. Причину его смерти пока не сообщали.

Тем не менее, звездные друзья Вени реагируют на его смерть и выражают соболезнования близким.

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