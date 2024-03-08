Известный телеведущий, который служит в ВСУ, показал, что они с побратимами едят на полигоне

Украинский телеведущий "Окон" СТБ и "Фактов" ICTV Орест Дрималовский показал, что они с побратимами едят на военных учениях.

Дрималовский, мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины, на странице в Instagram запостил фото, как он с другими военными обедает на полигоне. На снимке защитник вместе с побратимами изображены в момент, когда они сидят на земле, а в руках держат жестянки с рисовой кашей, а также хлеб с майонезом.

Орест Дрималовский на военных учениях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовский на военных учениях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Показал Дрималовский и то, как ел яблоко, а также похвастался носками с надписью "ЗСУ". Кроме того, мобилизованный ведущий рассказал, что уже прошел финальное испытание на военных учениях и подписал кадр: "Три дня приключений и выживания".

Орест Дрималовский на военных учениях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовский на военных учениях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовский на военных учениях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовский на военных учениях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Напомним, что в конце февраля ведущий Орест Дрималовский в прямом эфире заявил, что его мобилизовали в ВСУ. Сейчас он проходит военные учения и иногда делится кадрами с них.

Так, недавно Орест Дрималовский показал, как проходит военные учения. Ведущий поделился снимком, на котором изображен сидя на земле с автоматом в руках.

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