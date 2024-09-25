Известный турецкий певец потерял сознание прямо во время концерта и внезапно умер

Известный турецкий певец Метин Аролат прямо на сцене потерял сознание и внезапно умер.

Это случилось, когда исполнитель давал концерт в Стамбуле. Через 20 минут после начала выступления артисту стало плохо, поэтому он пошел за кулисы, где признался, что у него занемела рука. Наконец, Аролат снова вернулся на сцену, пишет Medyascop.tv.

Певцу стало только хуже, впоследствии он прямо на сцене потерял сознание. На концерте была медсестра, которая сразу вызвала скорую помощь и сделала массаж сердца. Наконец, в карете "скорой" сердце Метина Аролата остановилось. Артисту было 52 года.

Метин Аролат / Фото: instagram.com/metinarolat

"Ему стало плохо через 20 минут после того, как он вышел на сцену. Он пошел за кулисы, снял рубашку и сказал: "Моя рука занемела", а затем "Хорошо, я в порядке", — и вернулся на сцену. Затем он упал. Его сердце остановилось по дороге в больницу", — говорит близкий друг певца.

Наконец, оказалось, что у Мэтина Аролата были проблемы с сердцем. Причиной смерти 52-летнего артиста стал сердечный приступ.

Напомним, недавно стало известно, что умер родной брат Майкла Джексона и участник группы The Jackson 5 Тито Джексон. Уже известна причина смерти музыканта.

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