Известный украинский 67-летний актер Михаил Мельник в третий раз стал отцом

Известный украинский актер, режиссер и основатель театра "Крик" в Днепре Михаил Мельник в третий раз стал отцом.

У 67-летнего артиста 17 января родился сын. Мельник с женой Елизаветой назвал наследника также Михаилом. В комментарии "Суспильному" актер поделился, что роды прошли отлично. Он все время был рядом с женой и поддерживал ее. Сейчас и Елизавета, и малыш чувствуют себя хорошо.

"Для меня это внутренняя неожиданность, очень необычно, ведь у меня уже взрослые сын и дочь. Но мы с Лизой очень хотели ребенка. Она молодец, с помощью врачей прекрасно справилась. Я присутствовал на родах, поддерживал. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо", — поделился артист.

Михаил Мельник

Сейчас Михаил Мельник находится с родными дома. Актер пытается как можно больше проводить время и новорожденным сыном и помогает жене. Так что спектакли, где играет артист, на ближайшее время отменены.

"Мы все время спим, что-то там крутим носиком, что-то пытаемся губками произнести", — высказался о сыне артист.

Отметим, Михаил Мельник уже воспитывает двоих взрослых детей – сына Ростислава и дочь Марту.

Напомним, недавно певец Позитив впервые стал отцом. Жена исполнителя – танцовщица Юлия Сахневич – родила дочь Марию.

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