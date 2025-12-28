Известный украинский актер Анатолий Суханов умер в возрасте 54 лет

Анатолий Суханов / © facebook.com/kievkolesoteatr

Известный украинский актер, режиссер и телеведущий Анатолий Суханов умер.

Печальную новость сообщили на официальном сайте театра "Колесо", где артист работал с 2005 года. Жизнь Анатолия Суханова оборвалась 27 декабря. В субботу утром актера забрала в больницу "скорая помощь". Врачи боролись за жизнь артиста, но в 11:30 его сердце остановилось.

"Его никто никогда не заменит! Мы его очень любим!" - говорит мама Анатолия.

Точная причина смерти пока неизвестна. Также позже объявят дату и место прощания с актером. Анатолию Суханову было всего 54 года. День рождения он праздновал 23 декабря.

Анатолий Суханов / © facebook.com/kievkolesoteatr

Отметим, Анатолий Суханов учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Сначала он закончил актерский факультет, а позже получил образование режиссера. С 2005 года актер работал в киевском театре "Колесо".

