Известный украинский актер честно рассказал о собственном бизнесе во время войны: "Почти не зарабатываем"

Украинский актер и победитель проекта "Танцы со звездами" Артур Логай честно рассказал, как продвигается его собственное дело, которое он открыл вместе с женой Евгенией во время полномасштабного вторжения.

Так, уже более полугода звездные супруги создают дизайнерскую одежду и продают ее желающим. Впрочем, как признается Артур, сейчас этот бизнес почти неприбылен. И объясняет, что они находятся на стадии вложения денег в собственный магазин и много расходов идет на выплату зарплат работникам.

Артур Логай с женой / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Мы почти не зарабатываем сейчас из бизнеса. У нас в основном все идет на вложения и на пошив новой одежды. Это 200 тыс. грн. Когда ты раздаешь всем зарплату, разве что остается заплатить за аренду квартиры", - признался Логай в программе "Ранок у великому місті".

Напомним, недавно о развитии собственного бизнеса заговорила избранница Владимира Дантеса, бизнесвумэн Даша Кацурина. Предприниматель призналась, кто ей помог деньгами в начале основания собственного дела и показала нежный фотосет с этим человеком.

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