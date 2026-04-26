Известный украинский актер честно высказался о своем бронировании во время войны: "Должен оправдать"

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Украинский актер театра и кино, народный артист Украины Алексей Гнатковский откровенно высказался о своем бронировании во время войны и объяснил, как воспринимает эту ответственность.

Звезда лент «Довбуш» и «Гуцулка Ксения» признался, что сейчас работает еще интенсивнее, чтобы оправдать доверие государства. В интервью "Ближче до зірок" 40-летний актер отметил, что из-за бронирования остался в тылу, поэтому чувствует обязанность быть максимально полезным в своей сфере.

По словам Гнатковского, театр для него — не просто профессия, а место, где он должен «отработать» свою миссию: «Государство дало мне бронь, то есть я не на фронте. Значит, я должен так „отсапать“, чтобы оправдать это. Те усилия, которые предпринимаются на фронте, я здесь, в тылу, не должен подвести. И это очень важно».

Артист добавил, что его график поражает нагрузкой — иногда доходит до 35 спектаклей в месяц, а бывают дни, когда он выходит на сцену дважды. Несмотря на это, он не жалуется, ведь искренне любит свое дело.

Кроме творчества, актер вместе с женой активно занимается волонтерством — супруги поддерживают украинских военных, сочетая искусство с реальными делами помощи.

