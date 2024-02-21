Известный украинский актер чуть не пристрелил соседа, которого спутал с российским оккупантом

Украинский актер, звезда приключенческого сериала "Друзья", стартующего на канале 2+2 Ярослав Шахторин рассказал, как в начале полномасштабной войны едва не пристрелил своего соседа.

Как признался артист в интервью ТСН.ua, в первый день войны вместе с женой, актрисой Таисией Хвостовой он отправился к своему отцу в Гостомель, где тогда было очень громко.

У отца актера есть два зарегистрированных дробовика, и они договорились, что ночью будут дежурить с ним по очереди. Однажды, во время своего дежурства, Шахторин услышал шаги на веранде:

"Делали патроны, готовились, у нас было столько энтузиазма! По нашей улице ездили бронеавтомобили "Казак" и "Варта". Казалось, будто еще немного и они уничтожат этот российский мусор. Вскоре мы поняли, что этот бой будет долгим и очень сложным. На свое первое дежурство я пошел после четырех часов сна, сижу, завывает сильный ветер, и вдруг слышу, как кто-то ходит по нашей веранде, словно кто-то из россиян перелез забор и идет к дому., Я выпрыгиваю на центр двора, подергиваю предохранитель и думаю: все, сейчас буду стрелять. На этих эмоциях чуть не пульнул в соседа. Бедолага вышел покурить и натолкнулся на меня (смеется – прим.ред.)", — рассказал актер.

Ярослав Шахторин

Также Шахторин признался, что однажды даже встретился взглядом с российским вертолетчиком:

"Со второго дня мы уже были в подвале, потому что обстрелы и взрывы не прекращались. Рашистские "аллигаторы" совершали облеты каждое утро и каждый вечер. Они летали очень низко, на высоте 4-5 метров, и я горел желанием посмотреть, что это такое. Один раз я вышел, и когда они пролетали над домом, встретился взглядом с вертолетчиком. Это было жутко", — признался артист.

По его словам, для него самым трудным моментом было то, когда в один момент в их дом зашел русский солдат:

"Я очень переживал за жену. По-настоящему страшно было, когда они обходили дома. К нам зашел солдат, может, моложе меня. Он был в полном снаряжении, с оружием, правда, выглядел немного растерянно. Уже после, когда мы услышали, что делали эти изверги в других селах и городах, то поняли, что нам просто повезло", — признался Шахторин.

Ярослав Шахторин с женой

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua Ярослав Шахторин рассказал о новом приключенческом сериале "Друзья", который выйдет 24 февраля на канале 2+2.

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