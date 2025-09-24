Известный украинский актер, который случайно оторвал палец, показался на примерке протеза

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Реклама

Звезда фильма "Песики" и победитель проекта "Танцы со звездами" Артур Логай заявил о начале изготовления протеза для его пальца.

Так, недавно артист пережил серьезную травму. Он делился, что во время отдыха с сыном на скалодроме в Киеве его обручальное кольцо зацепилось за трос, и резкий рывок оторвал палец мгновенно.

Через некоторое время Логай в своем Instagram поделился кадрами с примерки протеза. Он попробовал один из готовых, который ранее изготавливали для другого человека. Актер говорит, что это лишь первый этап, ведь для него создают индивидуальный вариант.

Реклама

Сторис Артура Логая / © instagram.com/logai.arthur

"Будет палец, но не простой, а очень-очень интересный. Во время изготовления буду показывать процесс. Задумали несколько специфическое, надеюсь получится", — заинтриговал актер.

Артур добавил, что планирует информировать подписчиков обо всех деталях, чтобы показать, как современные технологии помогают человеку вернуть качество жизни даже после тяжелых травм.

Напомним, недавно танцовщик Нади Дорофеевой, участник шоу-балета Евгений Гончаренко шокировал последствиями избиения его в Киеве. Артист поделился самочувствием после перенесенной комы и операции на голове.