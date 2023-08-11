Известный украинский актер, который в начале войны выступал для ВСУ, сбежал в Россию

Известный украинский актер Глеб Михайличенко, игравший в киевском Театре юного зрителя на Липках, сбежал в страну-террористку россию.

Об этом рассказал коллега Михайличенко, режиссер Александр Жила на своей странице в Facebook. Жила показал скрины из Instagram Михайличенко, из которых стало понятно, что тот теперь работает на российскую компанию, специализирующуюся на создании интервью и других коммерческих видеороликов. Сам актер часто появляется в роликах этой компании.

Глеб Михайличенко сбежал в Россию / Фото: facebook.com/alexander.zhyla.official

Под постом с этими скринами украинцы рассказали, что в начале полномасштабного вторжения Глеб Михайличенко выступал для бойцов ВСУ:

"А когда актер в 2022 году ездит с концертами к нашим военным, а в 2023 оказывается в россии, это как? Мне кто-то может объяснить, что там в голове? Какая же мудрая сказочка "Фарбований Лис", и сколько еще волшебных превращений до и после победы нас ждет", – отреагировала на поступок Михайличенко известная актриса Римма Зюбина.

Глеб Михайличенко / Фото: facebook.com/gleb.mikhaylichenko

Глеб Михайличенко / Фото: facebook.com/gleb.mikhaylichenko

Отметим, что у самого Михайличенко в Facebook все еще отмечено, что он живет в Киеве и работает в Театре юного зрителя на Липках. В свою очередь, руководство театра уже отреагировало на скандал и отметило, что Михайличенко в театральной труппе больше не числится:

"Сейчас в театральном сообществе распространяется информация об актере, который переехал в страну-агрессор. Хотим подчеркнуть, что этот актер переехал в россию после того, как завершил работу в нашем театре", – говорится в заявлении театра.

Комментарий ТЮЗ о работе с Михайличенко / Фото: instagram.com/tug_theatre

Как именно артист-изменник уехал из Украины неизвестно, однако он мог сделать это только незаконным путем.

Кстати, в россии Михайличенко основал свою киношколу, куда начал набирать персонал еще в августе 2022 года.

Глебу Михайличенко 25 лет. Он родился в Киеве и окончил университет имени Карпенко-Карого в 2019 году. После этого актер работал в театре и снимался в сериалах "Любовь без тормозов", "Наследница поневоле", "Женский врач-3".

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