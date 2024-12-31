Известный украинский актер на фоне слухов о разрыве с возлюбленной публично назвал себя холостяком

Цымбалюк интригует своих фанов все больше.
Украинский актер Тарас Цымбалюк еще больше подогревает интерес вокруг своей личной жизни.
Дело в том, что до недавнего времени артист имел длительный роман с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Однако поклонники забили тревогу тогда, когда пара прекратила публиковать общий контент. Более того, возлюбленные даже перестали следить друг за другом в соцсетях и не поздравляют с днями рождения, как это было раньше. Через некоторое время они все же показались вместе в парке развлечений. Поговаривали, что им удалось сохранить отношения, но на уровне друзей.
После этого Тарас ни разу не комментировал догадки пользователей. На этот раз он еще больше подлил масла в огонь. В частности, во второй раз показал свой последний в 2024 году завтрак и заинтриговал неоднозначной подписью фото: "Последний холостяцкий завтрак в этом году после последней тренировки в этом году". Вероятно, Цымбалюк таки вернулся к статусу холостяка.
Напомним, недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили об официальном разводе спустя восемь лет после прекращения отношений. Также стало известно, как бывшие супруги поделили имущество.
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