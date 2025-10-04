Известный украинский актер ошеломил похудением на 10 кило и раскрыл свой метод

Павел Текучев

Реклама

Украинский актер Павел Текучев, который этим летом впервые стал отцом, ошеломил своим похудением за короткий промежуток времени.

Так, артисту пришлось поработать над своей формой из-за съемок в новом фильме, который выйдет на экраны в следующем году. Павел признается, что готовился не только ради персонажа, но и сами съемки в горах были довольно изнурительными.

"Абсолютная любовь к профессии и к этому проекту, потому что мы снимали в достаточно сложных условиях. Мы очень много снимали в Карпатах, почти 60-70% фильма. Было разное — и сцены выживания в лесу, и приготовление пищи из того, что найдешь. Пробовал сырую рыбу, чтобы знать, какая она на вкус, потому что ее ест мой персонаж, когда голоден. А до начала проекта мне еще и надо было похудеть. Сбросил около 10 килограммов", — рассказал актер в интервью kp.ua.

Реклама

Павел Текучев

Достичь блестящего результата Текучеву удалось с помощью двух правил. На время он стал питаться по методу интервального голодания, а также внес в свою ежедневную рутину бег. Несмотря на такие сложные испытания, актер сумел достичь поставленной цели.

"Мне это трудно давалось, потому что я очень люблю вкусно поесть. Я не курю, не употребляю алкоголь, у меня нет каких-то зависимостей, кроме еды. Поэтому пришлось садиться на жесткую диету, был на интервальном голодании. Ежедневно в течение нескольких месяцев бегал", — добавил звезда.

Напомним, недавно режиссер Евгений Таллер признался, как уговорил актрису Наталью Сумскую сняться в его ленте и какое главное условие они обсудили.