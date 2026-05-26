ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1768
Время на прочтение
2 мин

Известный украинский актер ошеломил похудением на 40 кг и раскрыл, как ему это удалось

Артист уже даже успел принять участие в соревнованиях по бодибилдингу.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Владимир Ращук

Владимир Ращук

Известный украинский актер Владимир Ращук, который ранее раскрыл правду о своем отсутствии на крестинах сына, ошеломил кардинальным похудением.

Артист очень удивил изменениями во внешнем виде. В частности, он кардинально похудел. На проекте «Наодинці з Гламуром» Владимир Ращук признался, что избавился от 40 килограмм. Сейчас его вес составляет 100 кило. Кроме того, в его теле лишь 10 процентов жировой массы, а все остальное — мышечная.

Владимир Ращук достиг таких результатов с помощью тренировок в спортзале, а также правильному питанию. Сейчас артист занимается спортом три раза в неделю и не придерживается слишком жесткой диеты. Однако, когда актер готовился к соревнованиям по бодибилдингу, то дисциплина была куда более строгой.

Владимир Ращук показал результаты похудения

Владимир Ращук показал результаты похудения

«Сейчас 100 кг вешу, 40 килограмм сбросил. У меня где-то около 10 процентов жировой массы, все остальное — мышечная. Тренируюсь три раза в неделю. Просто у меня был соревновательный сезон, то немножечко закрыл. Сейчас уже можно нормально есть и спокойно тренироваться, а не жестко», — поделился артист с Анной Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: На чому заробляє Єва КОРШИК, як Григорій РЕШЕТНІК працює на власну дружину, і хто чоловік КУДАШОВОЇ

Напомним, Владимир Ращук также является военнослужащим. Недавно стало известно, что актер перевелся из пехоты в штаб. Артист уже раскрыл, как ему это удалось.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1768
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie