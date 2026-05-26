Известный украинский актер ошеломил похудением на 40 кг и раскрыл, как ему это удалось
Артист уже даже успел принять участие в соревнованиях по бодибилдингу.
Известный украинский актер Владимир Ращук, который ранее раскрыл правду о своем отсутствии на крестинах сына, ошеломил кардинальным похудением.
Артист очень удивил изменениями во внешнем виде. В частности, он кардинально похудел. На проекте «Наодинці з Гламуром» Владимир Ращук признался, что избавился от 40 килограмм. Сейчас его вес составляет 100 кило. Кроме того, в его теле лишь 10 процентов жировой массы, а все остальное — мышечная.
Владимир Ращук достиг таких результатов с помощью тренировок в спортзале, а также правильному питанию. Сейчас артист занимается спортом три раза в неделю и не придерживается слишком жесткой диеты. Однако, когда актер готовился к соревнованиям по бодибилдингу, то дисциплина была куда более строгой.
«Сейчас 100 кг вешу, 40 килограмм сбросил. У меня где-то около 10 процентов жировой массы, все остальное — мышечная. Тренируюсь три раза в неделю. Просто у меня был соревновательный сезон, то немножечко закрыл. Сейчас уже можно нормально есть и спокойно тренироваться, а не жестко», — поделился артист с Анной Севастьяновой.
Напомним, Владимир Ращук также является военнослужащим. Недавно стало известно, что актер перевелся из пехоты в штаб. Артист уже раскрыл, как ему это удалось.