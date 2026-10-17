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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
334
Время на прочтение
2 мин

Известный украинский актер ошеломил расходами на певческую карьеру и где он берет деньги

Артур Логай развивает музыкальную карьеру. Артист признался, кто ему в этом помогает и сколько это стоит.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Артур Логай

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Украинский актер Артур Логай всерьез занялся развитием музыкальной карьеры.

Артист уже даже успел выпустить два сингла — «Вона» и «Скільки». На проекте «Наодинці з Гламуром» актер признался, что продюсеров у него нет. Он все делает своими силами, но помогает ему жена Евгения. Единственная, кто есть в команде Артура, это пиарница.

«Если говорить с финансовой точки зрения, то самостоятельно… Я и жена! Если говорить с точки зрения команды, то продюсеров нет, есть только пиарщица», — признался актер Анне Севастьяновой.

Также Артур Логай заговорил и о средствах, которые вкладывает в развитие музыкальной карьеры. Артист не скрывает, что это стоит дорого. На одну песню тратится от тысячи долларов. Средства актер берет из собственного кармана. Он тратит на аранжировку, запись и на продвижение.

Артур Логай

Артур Логай

«По стоимости трудно сказать, потому что от песни к песне может быть разная цена. Но это дорого! То есть дорого все это укомплектовать. Не просто написать текст и придумать мелодию. Потом нужно найти человека, с которым ты будешь на одной волне, с которым сделать уже музыку, аранжировку, записать, а дальше есть еще продвижение, все это тоже стоит каких-то денег, и тоже по-разному. Но это стартует от тысячи долларов и выше», — признается артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЖУРАКІВСЬКА почубилася з ГОРБАЧОВОЮ | Залевський РОЗЧУЛЕНИЙ українцями | Логай залишився БЕЗ ПАЛЬЦЯ

Напомним, недавно певец Александр Пономарев открыл новый бизнес. Артист уже признался, сколько денег вложил в дело.

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