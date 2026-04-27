Известный украинский актер ошеломил заявлением о негативном опыте в индустрии и о чем сожалеет

Украинский актер Алексей Лейбюк резко высказался о русском языке в актерской профессии, признав собственные компромиссы в прошлом ошибкой.

Сегодня он говорит об этом без прикрас и оправданий. Говорит: когда-то русскоязычные кастинги были почти единственным шансом закрепиться в индустрии, особенно в Киеве. На украинском тогда почти не снимали, а студентов ориентировали на работу в российском культурном пространстве. Из-за этого приходилось быстро адаптироваться — даже учить язык за считанные недели. Лейбюк вспоминает, что сам находил этому объяснения. Но с годами эти аргументы потеряли для него всякий вес.

«Да, я записывал пробы на русском языке. Жалею ли я об этом сейчас? Конечно… Но вот я сейчас понимаю: это фигня. Это Украина. Почему я должен был учить другой язык? Это дико. Просто дико», комментирует звезда в интервью OBOZ.UA.

Актер отмечает: сегодня он не только отказался от подобной практики, но и принципиально меняет подход к работе. В частности, больше не соглашается на проекты, которые не соответствуют его ценностям — независимо от возможностей или гонораров.

«Записывал бы я их сейчас? Конечно, нет. Я даже не соглашаюсь на пробы, если сценарий „не читается“», — отмечает Алексей.

Несмотря на опыт работы в столице, где русский долгое время доминировал в творческой среде, Лейбюк выбрал другой путь — вернулся в Ивано-Франковск. Там, говорит, почувствовал органичность украинского культурного пространства, хотя признает: языковой вопрос и здесь постепенно размывается.

«У нас во Франковске сейчас процентов сорок разговаривает на русском, и что хуже всего — с детьми… В 2022 году все говорили на украинском, а сейчас снова расслабились», — возмущается актер.

Для него это не просто вопрос привычки или комфорта, а маркер сознания. Актер резко реагирует на аргументы о «бытовом языке» и считает, что общество недооценивает его значение в условиях войны.

«У нас война длится уже двенадцать лет, и здесь четко видно, где зло, а где добро. Так почему мы до сих пор говорим на том языке? Они нас из-за него убивают…"- добавляет знаменитость.

